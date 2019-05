Due notti in hotel a 5 stelle, pasti al pub e cene al ristorante per due persone. Il noleggio di un'auto, due pinte di birra, quattro litri di bibite (o acqua) e un po' di shopping. Se progettate un weekend romantico a Milano di questo tipo siete avvisati: il capoluogo lombardo è la città più cara del mondo. Ad affermarlo è la ricerca "Mapping the World’s Prices 2019" realizzata da Deusche Bank, che analizza i prezzi e il costo della vita in cinquantacinque metropoli.

Milano città più cara al mondo, superata Copenhagen

Milano ha superato Copenaghen come città più cara del mondo per i turisti che desiderano trascorrere un weekend di vacanza in coppia senza badare a spese. Il costo calcolato dallo studio è 2706 dollari (circa 2420 euro) per un finesettimana all'ombra della madonnina. La capitale danese è al secondo posto con 2120 dollari (circa 1895 euro) seguita da Zurigo (2104 dollari, circa 1880 euro), Madrid (Spagna), 2085 dollari, circa 1863 euro, Vienna (Austria), 2067 dollari, circa 1847 euro e Londra (Regno Unito), 2049 dollari, circa 1831 euro. Istanbul (Turchia) è la più economica della lista, aiutata dal cambio molto favorevole dopo il crollo della lira turca, con un costo ipotizzato di 711 dollari, circa 635 euro.

Per un appuntamento "economico" la più costosa è Zurigo.

Le cose cambiano, però, se si progetta un appuntamento di coppia più "economico". Se si considera solo il costo di un viaggio in taxi, una cena per due persone con bevande analcoliche, due biglietti per il cinema e un paio di birre, Milano scende al tredicesimo posto con un costo di 126,5 dollari (113 euro circa). In questo caso al primo posto tra le città più care c'è Zurigo, con 202 dollari (circa 180 euro), seguita da Oslo con 163,9 dollari (circa 146 euro) e da Copenhagen (157,8 dollari, circa 141 euro). E Milano conviene anche per un altro motivo: il costo del cappuccino. "Se sei un intenditore del miglior caffè, allora non c'è bisogno di allontanarsi da Milano. Costa tre volte di più a Copenaghen, Dubai, Hong Kong e Oslo", si legge nel rapporto.

Salari e qualità della vita: Milano oltre il 30esimo posto

Il capoluogo lombardo scivola oltre il trentesimo posto in classifica quando si prendono in considerazione qualità della vita e salari medi. Nel primo caso Milano è al 35esimo posto della graduatoria, guidata da Zurigo, Wellington (Nuova Zelanda) e ancora da Copenhagen. Per quanto riguarda gli stipendi medi mensili netti, quello dei milanesi è calcolato in 1721 dollari (circa 1540 euro), al 31esimo posto e molto lontano dai salari di San Francisco (Usa), 6526 dollari, Zurigo, 5896 dollari, e New York, 4612 dollari.