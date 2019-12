in foto: (Immagine di repertorio)

Quale miglior regalo di Natale che ricevere azioni per metà del valore globale dell'azienda per cui si lavora? Il clamoroso gesto di un imprenditore ha lasciato piacevolmente spiazzati i lavoratori che sotto l'albero si sono ritrovati il 49 per cento del pacchetto azionario dell'impresa per cui lavorano, la Simmy di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.

In futuro prevista la cessione del restante 51 per cento

A riportare la notizia è la testata locale "Bresciasettegiorni" che spiega come Giorgio Bona, a capo dell'azienda da quando ha 28 anni, ha organizzato una cena elegante in uno dei migliori hotel di Milano, Palazzo Parigi, recentemente restaurato e divenuto la base operativa della Juventus in termini di calciomercato, per annunciare il suo regalo speciale. L'ha fatto in grande stile, invitando i sei fortunati dipendenti che si spartiranno il 49 per cento delle azioni dell'azienda "Simmy", nota – per la cronaca – per collaborare da un ventennio con Ralph Lauren nella produzione di tutte le linee di abbigliamento del marchio.

Bona ha deciso di donare metà delle azioni per festeggiare il cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell'azienda, ma non avrebbe intenzione di fermarsi. Infatti, in futuro, sarebbe in programma la cessione dell'intero pacchetto azionario, ora compreso del restante 51 per cento. "Simmy" è un'azienda che lavora molto e fattura altrettanto. Con all'attivo in totale 52 dipendenti, nel 2018 ha avuto un fatturato di 7,6 milioni di euro che punta a incrementare fino a 8,5 nel 2019. Oltre a Ralph Lauren, collabora con marchi come Kering, Lvmh e Vivienne Westwood, ed è specializzata nella modellistica e nello sviluppo del prodotto finale. Il gesto dell'imprenditore, secondo quanto spiegato, è volto a garantire un futuro all'azienda.