in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina all'alba a Rogno nell'alto Sebino dove un'auto con a bordo quattro persone si è ribaltata provocando la morte di un ragazzo di 27 anni. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 5 quando la vettura stava percorrendo via Nazionale nel piccolo comune in provincia di Bergamo, per motivi ancora da chiarire l'auto è finita fuori strada: sul luogo dell'incidente sono accorsi i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'auto medica.

L'auto si è ribaltata dopo essere finita fuori strada

Quattro le persone a bordo della vettura incidentata, tutti uomini di 18, 21, 20 e 27 anni: ad avere la peggio è stato proprio il 27enne alla guida che ha perso la vita, quando i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere purtroppo il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, mentre gli altri tre ragazzi feriti sono stati portati nei vicini ospedali: due in codice verde sono giunti negli ospedali di Esine e di Lovere, per il terzo invece è stato necessario l'intervento di un elisoccorso che lo ha portato d'urgenza agli ospedali civili di Brescia. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo e i carabinieri per i rilievi del caso necessari a chiarire l'esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Al momento non è chiaro se l'automobilista abbia perso il controllo della vettura finita fuori strada o se sia coinvolta anche una seconda vettura.