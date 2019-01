Decine di foto sono rimbalzate sui social network dal pomeriggio di ieri – mercoledì 30 gennaio – e mostrano l'acqua della Roggia Vettabbia di uno strano colore: un bianco lattiginoso, quasi celeste. Ancora ignota l'origine del fenomeno osservata in zona Spadolini, alla periferia sud di Milano, ma si teme che si possa trattare di inquinamento. Da quanto segnalato il problema si è manifestato solo in città: le acque in altri punti risultano essere di un normale colore.

Sul posto sono giunti – dopo numerose segnalazioni dei cittadini – gli agenti della Polizia Locale e si è mobilitato il personale di Arpa Lombardia che eseguirà le analisi su dei campioni di acqua per stabilire cosa sia accaduto, ma al momento non c'è nessun allarme. Una delle ipotesi è che a provocare l'anomala colorazione dell'acqua sia del materiale proveniente dai cantieri della linea M4 della metropolitana in centro città.