in foto: Immagine di repertorio

Ancora un incidente mortale nella notte: è accaduto a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, dove un uomo di 52 anni è morto dopo essere finito fuori strada ed essersi ribaltato con l'auto. Il suo corpo è stato scoperto ore dopo da un passante che ha notato la vettura tra la fitta vegetazione e ha lanciato l'allarme: sul posto sono accorsi soccorritori del 118 ma purtroppo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Il corpo scoperto da un passante il giorno dopo

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale di Iseo che hanno transennato la zona per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto: secondo una prima ipotesi sembra che l'uomo che stava viaggiando a bordo della sua vettura lungo la strada che collega Ome con Rodengo Saiano abbia perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. L'incidente sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica ma il corpo è stato scoperto solo nella mattina di ieri da un passante, uscito per una passeggiata, che ha notato l'auto nella fitta vegetazione: l'auto è stata recuperata dall'Aci Consoli di Iseo con la gru. Secondo quanto si apprende la vittima si chiama Dario Bonfadelli e aveva 52 anni e risiedeva in Franciacorta. La salma è stata restituita ai familiari.