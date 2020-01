Stava procedendo lungo viale Brianza quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro una seconda vettura. È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Robbiate, piccolo comune del Lecchese: l'uomo, un 55enne della zona è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale, mentre una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 11.30 di oggi quando è stato richiesto l'intervento del 118: sul posto sono accorsi i soccorritori con un'ambulanza e un'auto medica, insieme con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il 55enne alla guida di una delle due vetture incidentate è stato soccorso dal personale medico e trasportato in codice rosso all'ospedale Mandic di Merate, ma purtroppo la sua situazione si è ulteriormente complicata e per lui non c'è stato nulla da fare: una volta giunto in nosocomio non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso. La donna che invece era nell'altra vettura coinvolta nell'incidente è stata portata in ospedale a Merata in codice verde: le sue condizioni non sono preoccupanti. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi sul posto subito dopo lo schianto, alla base del sinistro ci sarebbe un malore che avrebbe colto l'uomo mentre si trovava alla guida. Sempre a Robbiate, ma alle 13.30 in via Aldo Moro, i soccorsi sono dovuti nuovamente intervenire in codice rosso in seguito a un incidente che ha visto coinvolte due persone anziane, entrambe trasportate in ospedale in gravi condizioni: sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.