Rivoluzione parcheggi a Milano. Da oggi, giovedì 20 dicembre 2018, la sosta a pagamento si può pagare anche con Sms. Basta biglietti sui cruscotti e soprattutto basta "gratta e sosta": dal 15 gennaio 2019 non saranno più in vendita e quelli acquistate in precedenza potranno essere utilizzati entro il 31 marzo 2019. La novità principale riguarda l’introduzione del pagamento della sosta sulle strisce blu con un semplice Sms, nell'ottica di una sempre maggiore smaterializzazione dei titoli di viaggio e di semplificazione della vita dei cittadini (come avvenuto anche per l'introduzione del pagamento contactless per i biglietti della metro).

Come pagare il parcheggio sulle strisce blu con un sms

Come spiegato da Atm (l'azienda dei trasporti milanesi) in una nota, il funzionamento è semplice: basterà inviare un messaggio al numero 48444, indicando il codice dell’area di sosta (visualizzabile sui cartelli stradali che indicano le aree a pagamento e le tariffe) e la targa del veicolo separati da un punto. Se ad esempio l’area di sosta è 2015 e la targa del veicolo AB518FD, l’utente dovrà scrivere un sms con il testo "2015.AB518FD". Dopo pochi secondi si riceverà un sms di conferma. La sosta avrà una durata standard di un’ora ma potrà essere rinnovata inviando un nuovo messaggio: pochi minuti prima della scadenza un sms gratuito informerà gli automobilisti. Il costo della sosta sarà scalato direttamente dal credito telefonico, in aggiunta a quello previsto per l'invio del messaggio (come previsto dal piano tariffario). Il servizio è disponibile per i clienti dei gestori Tim, Wind, 3 e Vodafone. Termini, condizioni del servizio e informazioni sulla privacy sono consultabili sul sito www.digitalticketing.it.

Niente più ticket del parcometro sul cruscotto

Un'altra importante novità riguarda invece il pagamento della sosta tramite i quasi 1700 parcometri dislocati in città (che resteranno attivi). Da maggio 2018 è stata progressivamente introdotto l'obbligo di inserire la targa del veicolo al momento di pagare: da adesso però non sarà più necessario esporre il biglietto della sosta sul cruscotto del veicolo. Tutte le modalità di pagamento restano valide, così come tutte le altre operazioni che si possono effettuare dai parcometri (acquisto dei ticket per l’ingresso in Area C, ricarica e attivazione dell’abbonamento Atm, eccetera). Sarà possibile anche continuare a pagare la sosta sulle strisce blu scaricando una delle tre App gratuite per IOS, Android e WindowsPhone: MyCicero di Pluservice (link: http://www.mycicero.it/z/mil/index.html), Easypark di Easypark Italia (https://www.easyparkitalia.it) e Telepass Pay di Telepass (https://www.telepass.com/it/privati/offerte).