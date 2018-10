in foto: Foto di repertorio

Il cadavere di un pensionato è stato ritrovato lungo un sentiero nei boschi di Mondonico di Olgiate Molgora, provincia di Lecco. La vittima, riporta il Giorno, è un uomo di 73 anni di Milano, arrivato in Brianza per cercare castagne nel bosco. Il corpo senza vita dell'anziano è stato notato da una residente della zona, che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Merate e gli agenti della polizia locale di Olgiate.

L'area è stata temporaneamente transennata. Stando a quanto emerge dai primi accertamenti, sembra che siano due le ipotesi più probabili sulla morte del pensionato: o l'anziano si è sentito male improvvisamente, oppure è deceduto in seguito a una caduta accidentale. Si esclude il coinvolgimento di altre persone. In ogni caso i risultati dell'autopsia sul cadavere, che probabilmente verrà disposta e autorizzata nelle prossime ore, saranno decisivi per accertare le cause della morte del pensionato.