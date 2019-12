Poche parole, per un grande sospiro di sollievo: "Si comunica che Alessandro M. è stato rintracciato e sta rientrando a casa". Così la prefettura di Lecco ha comunicato la notizia del ritrovamento del ragazzino di 16 anni che era scomparso da Calco, nel Lecchese, da sabato 21 dicembre. L'adolescente aveva fatto perdere le sue tracce attorno alle 14, dopo essere uscito di casa: i genitori ne avevano denunciato la scomparsa e dall'indomani erano iniziate le ricerche, coordinate dalla prefettura e condotte dai carabinieri della stazione di Brivio. Di Alessandro era stata fornita una breve descrizione: il suo aspetto fisico, i suoi piercing, i vestiti indossati al momento della scomparsa. Tutti elementi che si sperava potessero servire al suo ritrovamento.

Lo stesso Alessandro si è messo in contatto con i suoi genitori

Dopo giorni d'ansia, è stata la stessa prefettura, che su Facebook aveva diffuso anche una foto del minorenne per facilitare le ricerche, a comunicare la lieta notizia: Alessandro è stato ritrovato nella giornata di ieri, lunedì 23 dicembre, e in serata è tornato a casa dai genitori. Il giovane, evidentemente consapevole dello spavento che stava facendo correre ai famigliari, si era già messo in contatto con loro, rassicurandoli sulle sue condizioni di salute. Dopo qualche ora ha fatto ritorno a casa, dove ha potuto riabbracciare i suoi genitori. Si sarebbe trattato dunque di un allontanamento volontario, anche se non si conoscono le motivazioni del gesto: l'importante è comunque che Alessandro stia bene e sia tornato a casa.