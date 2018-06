A Sondrio si andrà al ballottaggio. I risultati del primo turno delle elezioni comunali 2018 vedono il candidato del centrodestra Marco Scaramellini in testa con il 46 per cento delle preferenze. Un dato che non gli consentirà però di insediarsi già al primo turno in Comune. Per indossare la fascia tricolore dovrà vedersela al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Nicola Giugni, fermatosi al 36,5 per cento. Il centrosinistra non è riuscito a far pesare i lunghi anni di amministrazione targata Pd: il sindaco uscente, Alcide Molteni (che ha sostenuto con una sua lista civica lo stesso Giugni), ha governato la città per quattro mandati dal 1994, con un solo periodo di pausa durato due anni. Terzo nelle preferenze, e probabile ago della bilancia al ballottaggio, l'ex leghista Fiorello Provera, che si presentava sostenuto da quattro liste civiche. L'ex senatore del Carroccio, espulso lo scorso anno dalla Lega dopo dissidi con Matteo Salvini, ha ottenuto il 14,7 per cento dei voti. Male invece i Cinque stelle, che come nel resto della Penisola a questo turno delle amministrative hanno raccolto pochi consensi: a Sondrio il risultato – poco più del 3 per cento i consensi ottenuti da Marco Pontieri – è stato decisamente sotto le aspettative. Forte l'astensione, che si è attestata attorno al 42 per cento.