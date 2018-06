Arese, Bellinzago Lombardo e Zibido San Giacomo al centrosinistra. Bresso, Cerro Maggiore e Opera al centrodestra trainato dalla Lega. In realtà, chi avrà davvero vinto a questo turno di elezioni amministrative 2018 in provincia di Milano lo si vedrà domenica 24 giugno, quando andranno al ballottaggio due tra i comuni più importanti: Gorgonzola e soprattutto Cinisello Balsamo, l'ultima roccaforte "rossa" nel Milanese dopo la caduta di Sesto San Giovanni, l'ex Stalingrado d'Italia. A Gorgonzola il centrodestra è avanti con Giuseppe Olivieri (38 per cento delle preferenze): lo sfidante sarà il candidato di centrosinistra Angelo Stucchi, fermo al 29,4 per cento. Anche a Cinisello Balsamo è in vantaggio il centrodestra, con il capogruppo della Lega Giacomo Ghilardi che, sostenuto da tutto il centrodestra e da liste civiche, ha ottenuto il 45,94 per cento. Non è distante però la sindaca uscente Siria Trezzi, sostenuta da un Pd che si è spaccato proprio sulla sua ricandidatura: ha ottenuto il 41,03 per cento dei consensi.

Si andrà al ballottaggio anche a Bareggio, dove la Lega ha fatto il pieno di consensi: la candidata Linda Colombo ha ottenuto il 26,18 per cento delle preferenze e se la vedrà col candidato civico Ermes Garavaglia (21,86), che ha superato di poco il candidato sindaco di centrosinistra Giancarlo Lonati (21,46 per cento). Il Carroccio a Bareggio ha ottenuto quasi il 21 per cento dei consensi. Per quanto riguarda gli altri Comuni (erano 12 quelli al voto in provincia di Milano), questi sono i risultati delle elezioni amministrative di ieri, domenica 10 giugno 2018: ad Arese è stata eletta sindaca la candidata del Pd Michela Palestra (63,91 per cento dei consensi), a Basiglio è stata eletta sindaca Annamaria Lidia Reale, sostenuta da una lista civica (33,98 per cento dei voti). A Bellinzago Lombardo ha vinto Angela Comelli col 48,29 per cento dei voti, sostenuta da una lista civica di centrosinistra. A Bresso ha trionfato al primo turno Simone Cairo, candidato della Lega e del centrodestra, che ha ottenuto il 52,65 per cento dei consensi. A Calvignasco è stato eletto sindaco il civico Giuseppe Gandini (43,7 per cento), a Cerro Maggiore la candidata di centrodestra Giuseppina Berra l'ha spuntata per poche decine di voti sullo sfidante Antonio Lazzati, venendo eletta sindaca con il 23,76 per cento dei voti. A Cisliano quasi un plebiscito per Luca Durè, eletto sindaco con l'88,6 per cento delle preferenze. Continua ad avere un sindaco di centrodestra anche Opera, dove Antonino Nucera ha vinto con il 47,79 per cento dei voti e succede ad Ettore Fusco. A Zibido San Giacomo, infine è stata eletta sindaco Sonia Belloli, sostenuta da una lista civica di centrosinistra. Nessun comune è finito ai Cinque stelle, che confermano di non riuscire a fare breccia nell'elettorato quando si tratta di elezioni amministrative.