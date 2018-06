in foto: Il sindaco di Oliveto Lario Bruno Polti, presidente del Partito Anti Islamizzazione (Facebook)

I risultati delle elezioni comunali 2018 a Oliveto Lario, in provincia di Lecco, hanno incoronato sindaco il primo cittadino uscente Bruno Polti. Il professor Polti, presidente del Partito anti islamizzazione, ha ottenuto il 58,64 per cento dei voti (373 preferenze in totale) venendo così rieletto sindaco. Indietro i suoi avversari: Fabio Sampietro della lista civica Oliveto nel cuore ha ottenuto 174 preferenze, pari al 25,78 per cento dei voti, mentre Pierfranco Negri con la lista Insieme per Oliveto ha ottenuto 99 voti, pari al 15,56 per cento delle preferenze. Sette i seggi che sono stati assegnati alla lista del neo sindaco Polti, Oliveto Lario per tutti. Due i seggi alla lista di Sampietro e uno a Negri.

A caldo il neo sindaco Polti ha commentato al quotidiano locale "Leccoonline": "Siamo tutti molto contenti in quanto il risultato è notevole, abbiamo doppiato entrambi gli avversari vincendo in tutti e tre le frazioni – Vassena, Limonta e Onno, ndr – Anzi è il caso di dire che abbiamo stravinto con percentuali bulgare e questo è per noi un incentivo per continuare sulla stessa linea. Siamo stati coerenti, non abbiamo risposto alle ripicche e alle malevolenze degli avversari, i miei concittadini hanno capito tutti quanto e ci hanno premiati". Giuseppe Cacicia, candidato alle scorse Regionali lombarde nella lista "Fontana Presidente" per il Pai, ha commentato così il risultato: "È una vittoria personale di un grande uomo ed amministratore, è una vittoria del PAI, che da oggi può contare anche su una voce istituzionale – ha scritto Cacicia su Facebook – Il panorama socio politico internazionale e gli assetti nazionali non possono prescindere da una realtà politica come quella del PAI, in crescita costante, testimone disilluso di una comunità sempre più cosciente, ferma e stanca delle favolette del politicamente corretto e del buonismo da mercato".

Per quanto riguarda gli altri Comuni della provincia di Lecco al voto, nel più popoloso, Calolziocorte, ha trionfato il candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia Marco Ghezzi, eletto sindaco con il 59,6 per cento dei consensi (oltre 3.380 voti). Nei più piccoli Comuni di Robbiate e Valvarrone hanno trionfato rispettivamente i candidati Daniele Villa e Luca Buzzella, sostenuti da due liste civiche