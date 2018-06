in foto: Giacomo Ghilardi, nuovo sindaco di Cinisello Balsamo (Facebook)

L'ultima roccaforte rossa dell'hinterland di Milano è stata espugnata dal centrodestra. A Cinisello Balsamo, sempre amministrata dalla sinistra e dal centrosinistra dal Secondo dopoguerra, la sindaca uscente Siria Trezzi è stata sconfitta dallo sfidante Giacomo Ghilardi, leghista sostenuto da tutto il centrodestra. Ghilardi, già in vantaggio di cinque punti percentuali al primo turni delle elezioni amministrative dello scorso 10 giugno, ha vinto anche al ballottaggio: è diventato così il nuovo sindaco di Cinisello con il 56,25 per cento dei voti contro il 43,75 per cento. L'affluenza è stata di poco superiore al 45 per cento. "Ho chiamato il mio avversario per congratularmi della sua vittoria – ha scritto Siria Trezzi su Facebook – Gli ho ricordato che dovrà essere all’altezza di quello che gli lasciamo: una città ben amministrata, un bilancio in ordine e grandi progetti già avviati. La campagna elettorale è finita e da oggi inizia per noi un’opposizione responsabile ma ferma. In questo momento di grande tristezza il mio pensiero va a tutti voi e, con il cuore in mano, vi ringrazio per quello che avete fatto in queste settimane. Abbiamo fatto tutto il possibile e possiamo davvero dire che Cinisello Balsamo è una bella storia insieme".

Risultati ballottaggi negli altri Comuni lombardi

Erano nove in totale i Comuni lombardi al ballottaggio. A Sondrio, unico capoluogo di provincia, ha vinto il centrodestra con Marco Scaramellini. La coalizione di centrodestra si aggiudica in totale cinque comuni su nove: oltre a Sondrio e Cinisello Balsamo, a Bareggio (Milano) ha vinto la leghista Linda Colombo, a Carate Brianza (Monza e Brianza) ha vinto il candidato di Forza Italia Luca Veggian e a Seveso (sempre Monza e Brianza) ha vinto il candidato di centrodestra Luca Allevi. Vittorie del centrosinistra invece a Brugherio, Seregno e Nova Milanese (tutte in provincia di Monza e Brianza), dove sono stati eletti sindaci rispettivamente Marco Troiano, Alberto Rossi e Fabio Pagani. Affermazione del centrosinistra anche a Gorgonzola (in provincia di Milano), dove è stato eletto sindaco Angelo Stucchi.