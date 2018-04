in foto: Foto di repertorio

Rissa nella notte nel piazzale esterno di una discoteca di Zerbolò, provincia di Pavia, vicina al Ponte di Barche di Bereguardo. Coinvolti nella lite circa quindici ragazzi, di cui cinque sono rimasti feriti. Quattro di loro sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale. Un ragazzo di 20 anni di Casorate Primo, Pavia, è stato curato all'ospedale di Vigevano, mentre altri tre sono stati trasportati al policlinico San Matteo di Pavia. Il primo, che ha riportato una frattura del setto nasale e una contusione all'orbita dell'occhio, è stato giudicato guaribile in 15 giorni, mentre a un 17enne di Vizzolo Predabissi, Milano, è stato diagnosticato un trauma cranico. Due 18enni, un pavese e un ucraino, sono invece stati subito dimessi dopo essere stati medicati per ferite e contusioni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

Per ora rimangono sconosciuti i motivi dello scoppio della rissa. Le cause, riporta il Giornale di Pavia sono apparentemente inquadrabili in futili motivi iniziati all’interno e poi proseguiti nel piazzale esterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Gropello, Gambolò e Robbio e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Vigevano e di Pavia.