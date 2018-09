Un ragazzo di 17 anni è rimasto seriamente ferito nel corso di una maxi rissa avvenuta fuori da una discoteca. L'episodio è avvenuto a Lecco, sul lungolario Piave, poco prima dell'alba di domenica. Non sono chiari i motivi che hanno portato alla rissa, su cui adesso indaga la polizia. Circa 4o i giovani coinvolti: si sarebbero affrontati nel parcheggio vicino alla discoteca, che nella serata aveva ospitato anche un party scolastico. Il ferito sarebbe stato colpito all'addome da una bottiglia rotta. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale cittadino e operato: le sue condizioni sono serie ma vengono definite sotto controllo. L'aggressore è stato denunciato: si tratterebbe di un ragazzo di 20 anni residente nel Lecchese. Sul caso indaga la questura di Lecco, che sta cercando di identificare tutti i ragazzi coinvolti nella rissa grazie alle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della discoteca. Successivamente saranno passati al vaglio i comportamenti dei singoli per accertare le responsabilità di tutte le persone coinvolte.