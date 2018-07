Due feriti, tra i quali un uomo in in di vita. E una terza persona, presumibilmente l'aggressore, ancora in fuga. Questo il bilancio di una violenta rissa scoppiata ieri sera in piazza Insubria a Milano, nel quartiere Calvairate. A riportare la dinamica dei fatti la testata "Milanotoday": i soccorritori sarebbero intervenuti per soccorrere due persone, un 72enne e un 43enne, che presentavano profonde ferite causate da colpi di bottiglia. Assieme al personale del 118 sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno parzialmente ricostruito quanto avvenuto. Pare che tra i due uomini – un egiziano e un moldavo – e una terza persona sia scoppiata una lite, forse per motivi condominiali. La discussione è però ben presto degenerata, sfociando in violenza. Due dei tre contendenti sarebbero stati presi a bottigliate dal terzo uomo, poi fuggito.

Dei due feriti, è il 72enne quello che ha riportato le conseguenze più gravi. L'uomo è stato soccorso in codice rosso per ferite alla testa e al volto, ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda: sarebbe in pericolo di vita. Grave anche il 43enne, colpito alla nuca e al volto. Secondo i medici l'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. I carabinieri cercano adesso la terza persona coinvolta nella vicenda, che potrebbe essere rimasta a sua volta ferita.