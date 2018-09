Rissa nella notte a Brescia in cui sono stati arrestati 4 nazisti tra i 25 e i 35 anni. A venire alle mani alcuni militanti del gruppo di estrema destra Forza Nuova, con gli esponenti del centro sociale locale "Magazzino 47". Paura tra i residenti del quartiere Carmine, zona multietnica della città, che hanno udito urla e colpi provenire dalla strada. Ricevuto l'allarme, la Polizia è intervenuta sul posto per cercare di bloccare circa una ventina di persone fuori controllo che prese dalla collera, non avevano intenzioni di fermarsi. Non è chiara la presenza di esponenti di Forza Nuova e cosa si facessero in strada la scorsa notte. Secondo le informazioni ricevute, la rissa sarebbe stata originata da uno scambio di insulti con gli attivisti di estrema sinistra per motivi politici, al passaggio del gruppo di nazisti, una decina.

Tutte le persone fermate nella rissa sono state portate in Caserma e identificate. Sono in corso le indagini della Questura per fare chiarezza sull'accaduto: i quattro provvedimenti d'arresto sono ora al vaglio della magistratura. La rissa sarebbe scattata per uno scambio di insulti con gli attivisti di estrema sinistra per motivi politici, al passaggio del gruppo di skinhead, una decina, davanti agli antagonisti. Per ricostruire l'episodio di violenza i poliziotti hanno sequestrato le registrazioni delle videocamere di zona e stabnno passando al vaglio le immagini per verificare le responsabilità.