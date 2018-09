in foto: Ponte sull’Adda

Attribution–ShareAlike 3.0 Unported (CC BY–SA 3.0)

Dalla mezzanotte è stato chiuso al traffico, sia ferroviario che stradale, il ponte di Paderno d'Adda (Lecco) che unisce la provincia di Lecco a quella di Bergamo. Sul ponte San Michele dovranno essere effettuati lavori d'urgenza e approfondite verifiche. Nei prossimi mesi, comunque, era già prevista un'ampia ristrutturazione. La decisione della chiusura immediata è stata presa in seguito ad alcune verifiche effettuate dai tecnici di Rete ferroviaria italiana, sul posto per controllare la stabilità del ponte che tutti i giorni viene attraversato dai treni che da Bergamo vanno verso Milano via Carnate. Il programma di circolazione, si legge in una nota diffusa da Rfi, stabilisce al momento l’attestamento dei treni a Paderno-Robbiate e Calusco. Nei prossimi giorni saranno definite – d’intesa con le Istituzioni e gli Enti locali – ulteriori misure per garantire al meglio la mobilità. I lavori dureranno circa due anni.

Nel febbraio del 2017 il ponte ha compiuto 130 anni e già si pensava, come detto, a un restyling dell'opera. Proprio un anno fa il ponte San Michele è stato anche candidato per essere inserito nella lista UNESCO dei patrimoni dell'umanità insieme ad altri quattro ponti europei ad arco in ferro del XIX secolo.