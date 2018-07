in foto: Il ponte di via Farini (Foto da "Mondo tram forum")

C'è il rischio che dal ponte di via Farini, a Milano, si possano distaccare calcinacci, che cadrebbero così sulla sottostante linea ferroviaria, che porta alla stazione Garibaldi. E così, dopo un sopralluogo congiunto dei tecnici del Comune, Rete ferroviaria italiana e Mm, sono state decise alcune limitazioni alla viabilità. Dalle ore 6 di mercoledì 18 luglio il transito sul ponte sarà vietato ai mezzi superiori alle 35 tonnellate. Di conseguenza cambierà anche il percorso degli autobus della linea 70. In direzione Monumentale M5/Maciachini M3, i bus svolgeranno regolare servizio fino a piazzale Maciachini ma successivamente, anziché in via Menabrea, svolteranno in viale Marche passando da via Lario, via Nava, viale Zara, viale Stelvio, via Valtellina. In direzione quartiere Bruzzano da piazzale Maciachini (fermata provvisoria) gli autobus proseguono regolarmente, mentre non faranno servizio tra piazzale Maciachini e Monumentale. L’interscambio con la M5 (linea lilla) è in viale Zara e in viale Stelvio/Farini con le linee tram 2 e 4. La linea non fa servizio tra Maciachini M3 e Monumentale M5: in alternativa è possibile utilizzare le linee tram 2, 4 e 33.

Limitazioni anche per i tram, che potranno continuare a percorrere il ponte ma dovranno rallentare l’andatura. I lavori al ponte di via Farini sono già iniziati, con i tecnici del Comune e di Rfi che stanno già lavorando alla rimozione dei materiali a rischio caduta e a un piano per posizionare una protezione sotto il ponte al fine di evitare nuove cadute. I lavori per la messa in sicurezza provvisoria del ponte saranno completati tra agosto e settembre: nel frattempo sempre Comune e Rfi metteranno a punto un progetto per la sistemazione definitiva del ponte.