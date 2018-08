in foto: Iuschra Gazi, la bambina di 12 anni scomparsa da giovedì tra i boschi di Serle, nel Bresciano

Sono riprese le ricerche della piccola Iuschra, la 12enne affetta da autismo scomparsa lo scorso luglio nei boschi del Bresciano. I vigili del fuoco questa mattina sono tornati sull'altopiano di Cariadeghe a Serle per riprendere le ricerche della bambina. I pompieri hanno deciso di controllare di nuovo alcune zone già battute nelle scorse settimane. Per ora non si conoscono i motivi che hanno spinto i soccorritori a riprendere le operazioni, ma forse gli investigatori hanno ricevuto nuove informazioni e nuove piste.

Stando a quanto si apprende, le ricerche della bimba si stanno concentrando sul versante dell'altopiano di Cariadeghe che porta verso Nave. Sarebbero circa una settantina le persone, tra vigili del fuoco e protezione civile, che sarebbero al lavoro in zona nonostante la pioggia battente di questa mattina. La 12enne è scomparsa lo scorso 18 luglio, praticamente un mese fa, mentre stava partecipando a una gita organizzata dall'associazione Fobap di Brescia. Dopo giorni e giorni di spedizioni per trovare la bambina, i lavori dei soccorritori erano stati interrotti una settimana fa circa. Secondo il padre della 12enne, Mdliton Gazi, Iuschra potrebbe essere stata rapita, ma al momento non ci sono indizi che confermerebbero questa ipotesi. "Sono convinto che sia stata rapita, portata via da qualcuno, ma non so da chi", aveva dichiarato il genitore della bimba qualche giorno fa.