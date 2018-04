in foto: La locandina della rievocazione storica

Dopo essere stato travolto dalle polemiche il Comune di Cologno Monzese avrebbe deciso di cancellare la manifestazione denominata "Cologno al tempo della Seconda guerra mondiale". Si trattava di una rievocazione storica, organizzata inizialmente dall'associazione "36 Fusilier Kompanie" che, pur professandosi apolitica, sfoggia su alcune delle divise usate dai suoi soci insegne naziste. E difatti, almeno nella "prima versione" della manifestazione, l'evento previsto il 21 e 22 aprile nel popoloso comune del Milanese prevedeva la ricostruzione di un campo della Wehrmacht (l'esercito nazista) proprio davanti alla sede del Municipio, a Villa Casati. Dopo che la notizia della manifestazione era stata diffusa da alcuni mezzi di informazione, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco leghista Angelo Rocchi era stata travolta dalle polemiche: Anpi, Aned e Pd erano stati tra i tanti che avevano protestato duramente contro una manifestazione che avrebbe "riportato in vita" insegne naziste, per di più a pochi giorni dalla ricorrenza della Liberazione.

Il Comune in un primo tempo aveva cercato di smorzare le polemiche, bollando le polemiche come strumentalizzazioni. Successivamente erano state effettuate delle correzioni in corsa al programma della manifestazione, inserendo nella rievocazione storica anche altre armate, come l'Armata rossa e i gruppi di partigiani. Le polemiche però non si erano placate: l'Anpi aveva organizzato per sabato 14 aprile un presidio a Cologno Monzese, mentre diversi centro sociali avevano già annunciato azioni di disturbo per il 21 e 22 aprile, i giorni della rievocazione. Adesso, però, il Comune ha deciso di fare marcia indietro: per oggi pomeriggio, come riporta il quotidiano "Il Giorno", è stata annunciata una conferenza stampa dal titolo: "Cologno al tempo della Seconda guerra mondiale: la responsabilità delle istituzioni contro le strumentalizzazioni", durante la quale l'amministrazione di centrodestra spiegherà, qualora ve ne fosse bisogno, le ragioni della cancellazione di un evento che è stato ideato male fin dal principio.