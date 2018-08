in foto: Alessio Tosetto

Alessio Tosetto è rientrato in Italia a bordo di un volo militare. Il Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica si è alzato in volo dall'aeroporto Indira Ghandi di New Delhi ed è atterrato all'alba di oggi all'aeroporto di Milano Malpensa. A bordo del volo anche il personale medico specialistico dell'ospedale di Legnano che ha assistito il connazionale. Proprio all'Ospedale Civile di Legnano è stato trasferito Alessio dopo il suo sbarco. Il 46enne, un operaio originario di Vigevano (Pavia), si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Indraprastha Apollo Hospital. L'uomo si trovava in India quando si sono manifestati i sintomi di una grave malattia autoimmune, la sindrome di Guillan-Barré innescatasi a partire da una gastroenterite contratta quando si trovava ancora in Italia. A causa di questa sindrome il 46enne è rimasto paralizzato nel giro di 24 ore. All'estero e senza un'assicurazione, gli amici hanno lanciato una campagna di solidarietà per pagare le cure mediche ricevute per più di dieci giorni in ospedale, raccogliendo circa 30.000 euro. Dall'ospedale hanno reso noto che Alessio è cosciente ma non può parlare, a causa di una tracheotomia subita.

"Il protocollo umanitario è stato attivato dall’ambasciata italiana di New Delhi, in coordinamento con la Prefettura di Milano, per consentire all’uomo di ricevere le cure necessarie in una struttura specialistica italiana", si legge in una nota dell'Aeronautica Militare. "A seguito dell'autorizzazione al trasporto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di interventi, ha immediatamente attivato uno degli assetti aerei in prima linea per questo tipo di emergenze. La Sala Situazione di Vertice AM ha proprio il compito di coordinare con le Prefetture e – quando necessario – con le rappresentanze diplomatiche all'estero, le specifiche esigenze", spiega il comunicato.