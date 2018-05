Massimiliano, 28 anni, un fattorino di Just Eat, ha subito l'amputazione di una gamba in seguito a un tragico incidente avvenuto giovedì pomeriggio in via Montegani, vicino a piazza Abbiategrasso a Milano. La causa, un sorpasso avventato nei confronti del tram. Probabilmente il ragazzo correva troppo con il suo motorino, correva, forse, perché in ritardo nelle consegne. Infatti secondo un collega rider, intervistato da Fabio Poletti de La Stampa, Massimiliano stava ricevendo continui messaggi dal ristorante per il quale effettuava le consegne a domicilio. Si legge sul quotidiano torinese:

«Capitava spesso che ci facessero fretta. Mi hanno detto che mentre era ancora a terra sotto il tram dal ristorante lo bombardavano di messaggini sul telefonino. “Quando arrivi”. “Ci metti troppo tempo”. “Siamo nella merda con le consegne”. “Allora vuoi essere licenziato…”»,

Massimiliano lavora per 800 euro al mese, il suo turno lavorativo dalle 19 alle 3 di notte, tutti i giorni. In un comunicato diffuso oggi Just Eat ha fatto sapere: "Siamo sconvolti e profondamente dispiaciuti dalla notizia dell'incidente avvenuto ieri a Milano al fattorino di un ristorante partner della nostra piattaforma per le consegne a domicilio – ha scritto in una nota Just Eat – Non ci sono parole per descrivere la tristezza per ciò che è accaduto al giovane e per le conseguenze che abbiamo appreso essere gravi. Vogliamo esprimere profonda vicinanza a lui e ai suoi cari, certi che le autorità competenti procederanno con le verifiche delle dinamiche dell'incidente. Nonostante il fattorino non sia un dipendente Just Eat ci rendiamo disponibili per qualunque informazione possa rivelarsi utile e di supporto alla situazione".