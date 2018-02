Grave episodio di violenza ai danni di un dipendente Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. Alla fermata della metropolitana Bande Nere, un dipendente fuori servizio ha richiamato un ragazzo che aveva scavalcato i tornelli: tra i due è nata una discussione animata che è proseguita anche su un convoglio della linea rossa della metro meneghina. Una volta sul treno, all'improvviso, il ragazzo ha colpito il dipendente del trasporto pubblico, un uomo di 55 anni, con una scacciacani, colpendolo alla testa.

Alla stazione di Gambara, tra quest'ultima e la stazione di Bisceglie, la circolazione ferroviaria è stata interrotta per una mezz'oretta, in modo da consentire ai soccorritori del 118 di prestare al dipendente del trasporto pubblico le dovute cure mediche: il 55enne è stato trasportato in ospedale, dove il personale medico gli ha riscontrato un trauma al volto, considerato per fortuna non grave. In stazione è arrivato anche il personale Atm e gli agenti della Polizia di Stato, che indagano per cercare di rintracciare il responsabile dell'aggressione.