Era ricercato perché lo scorso maggio a Limido Comasco aveva tentato di investire, alla guida della propria auto, un carabiniere del Comando Stazione di Mozzate che gli aveva intimato l’alt durante un controllo. Ieri mattina, però, i carabinieri l'hanno ritrovato in tutt'altro contesto, mentre stavano eseguendo dei controlli anti-droga, mentre tentava di nascondersi appeso penzoloni da un balcone al settimo piano di un palazzo a Paderno Dugano, in provincia di Milano. Si tratta di un 25enne marocchino, indiziato di delitto per resistenza e tentato omicidio. A darne notizia è la questura di Milano.

Ieri mattina all’alba a Paderno Dugnano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini, H.A.Y. di 30 anni e C.B. di 25 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, a carico di quest’ultimo, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per resistenza e tentato omicidio. "Sul 25enne – si legge in una nota – pendeva infatti una nota di rintraccio per il fermo di indiziato per tentato omicidio emesso dal sostituto procuratore di Como, in quanto, lo scorso maggio a Limido Comasco (Como) aveva investito, alla guida della propria auto, un carabiniere della Stazione di Mozzate (Como)". Gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno sequestrato una sacca in un campo con 8 etti di cocaina e un 288 grammi di eroina. Poi sono andati in via Bolivia a Paderno e quando la fidanzata di C.B. ha aperto, hanno trovato C.B. aggrappato alla ringhiera del balcone del settimo piano con le gambe a penzoloni nel vuoto e H.A.Y. accovacciato su un altro balcone che cercavano di nascondersi.