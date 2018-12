La vita di Riccardo Pezza, 25 anni di San Giuliano Milanese, è stata stroncata tragicamente nella sera di venerdì 30 novembre, quando il ragazzo è rimasto vittima di un incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano mentre viaggiava a bordo della sua moto Suzuki. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo nell'incidente, nel tratto compreso tra l'uscita per Baggio e quella per Cusago, le condizioni del ragazzo sono apparse da subito disperate. Trasportato in ambulanza all'ospedale San Carlo, è morto poco dopo il ricovero nonostante l'impegno dei medici per rianimarlo: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto contro un'automobile, una Skoda guidata da un giovane di Varese.

Ora un'intera comunità è in lutto e si stringe in queste ore attorno ai familiari e agli amici del ragazzo. Queste le parole di Riccardo Segala, giovane sindaco di San Giuliuano e amico di Ricardo: "Da ieri notte non faccio altro che pensare a te. A tutte le volte che sei venuto a casa con la Cri e con gli altri vostri amici. Non ci sono parole per una tragedia del genere. Caro Riccardo Pezza non doveva finire così. Sempre sorridente, sempre educato, capace di trasmettere gioia e serenità a tutti coloro che ti stavano intorno… eri e sarai sempre un ragazzo speciale!".