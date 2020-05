in foto: (Immagine di repertorio)

La fine del lockdown non è un "liberi tutti". È stato ripetuto più volte, eppure la raccomandazione non è evidentemente stata recepita appieno da un ragazzo di 22 anni, protagonista nella notte di una disavventura a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Nel giorno di riapertura anche al tavolo di bar e locali, il 22enne ha deciso evidentemente di darsi alla pazza gioia, recuperando il tempo perduto. Ha però ecceduto col consumo di alcol e attorno alle 4 del mattino, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è collassato per terra in viale Ettore Andreis, una zona di movida, vittima di una sospetta intossicazione etilica.

Il ragazzo è stato portato in ospedale: non è grave

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza. Il giovane è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasportato all'ospedale di Desenzano, dove è arrivato attorno alle 4.30. Si temeva che il ragazzo fosse finito in coma etilico, ma per fortuna il ricovero è avvenuto in codice verde. Il giovane è stato reidratato con una flebo dai medici e le sue condizioni, come riporta la testata "Bresciatoday", non destano preoccupazione. Sul luogo dello svenimento sono intervenuti anche gli agenti del locale commissariato di polizia per ricostruire quanto avvenuto. Chissà se dopo quanto accaduto la scorsa notte saranno intensificati i controlli per scongiurare il ripetersi di comportamenti ed eccessi che restano sempre pericolosi da parte dei giovani, a prescindere dalla fase di emergenza che ci troviamo ad affrontare.