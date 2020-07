Riapertura delle discoteche in Lombardia dal 10 luglio: tutte le regole per tornare in pista

Da oggi, venerdì 10 luglio, in Lombardia riaprono le discoteche e le sale da ballo. Le regole da rispettare per gestori, personale e clienti sono indicate da un’ordinanza regionale. Tra le norme è previsto il distanziamento, l’obbligo di mascherina, la misurazione della temperatura all’ingresso. Si potrà ballare esclusivamente negli spazi all’aperto, non si potrà consumare al banco. Abiti e oggetti nei guardaroba dovranno essere riposti in sacchetti sigillati.