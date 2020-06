in foto: Foto: Vigili del fuoco

Un trasformatore dell'Enel di Rho, paese in provincia di Milano, da 130 kilovolt ha preso fuoco nella notte, avvolto da fiamme alte anche cinque metri. Lo comunicano i vigili del fuoco di Milano che sono intervenuti per domare il rogo prima che creasse ulteriori danni. Secondo quanto ricostruito, l'incendio è scoppiato verso la mezzanotte e mezza di oggi, martedì 23 giugno. Allertata, la centrale operativa dei pompieri ha mandato sul posto tre automezzi con le rispettive squadre che sono riuscite a domare le fiamme. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. L'area è stata messa in sicurezza.

Incendio a Robecco sul Naviglio, distrutta una villetta

Solo nella mattinata di ieri, lunedì 22 giugno, a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio, un incendio ha devastato una villetta in via Quadro Morione. Sul luogo dell'incidente si sono recati i vigili del fuoco di Milano arrivati con cinque automezzi che hanno spento le fiamme prima di mettere in sicurezza l'area, in un'operazione durata quasi un'ora e finita verso l'ora di pranzo, alle 12.30. I pompieri stanno effettuando i rilievi per capire l'origine dell'incendio durante il quale, fortunatamente, non è rimasto né intossicato nessuno, poiché al momento del rogo la villetta indipendente era vuota: tutti gli inquilini, infatti, non si trovavano a casa al momento dell'incidente.