È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Rho, il 16enne trovato in totale stato di incoscienza dai soccorritori del 118 giunti nei pressi di un capannone abbandonato di via Risorgimento, periferia milanese, dove si stava tenendo una festa di musica tecno. Il giovane potrebbe aver assunto sostante stupefacenti come ipotizzato dagli agenti di polizia del commissariato locale intervenuti sul posto insieme con i paramedici: le forze dell'ordine hanno così identificato diverse persone presenti a quella festa organizzata probabilmente in modo illegale. Sembra infatti che il cosiddetto rave party sia nato grazie a un passaparola sui social network nei giorni precedenti il 31 dicembre e che fosse in corso proprio dalla sera della vigilia di San Silvestro: una festa interminabile lunga almeno 20 ore.

La festa era in corso dalla sera del 31 dicembre

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni amici del minorenne che erano con lui alla festa e che avrebbero notato il malore del compagno poco dopo le 17 dell'1 gennaio. Il 16enne che non sarebbe in pericolo di vita si trova comunque nel reparto di rianimazione dell'ospedale della città nel Milanese in prognosi riservata. Nei prossimi giorni i test tossicologici saranno utili ai medici e agli investigatori per capire se il giovane abbia effettivamente fatto uso di sostanze stupefacenti o se sia stato vittima di un malore causato probabilmente dall'abuso di alcol o anche da un colpo di freddo.