in foto: L’incidente sul Sempione (Foto Vigili del fuoco)

Un giovane automobilista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale del Sempione a Rho, nel Milanese. La carambola mortale è avvenuta attorno alle 21.15 di ieri, domenica 27 ottobre, e ha coinvolto tre auto. Due conducenti sono rimasti illesi mentre il terzo è deceduto dopo il trasporto in ospedale per le gravi ferite.

Incidente sul Sempione a Rho, morto un automobilista

L'esatte dinamica dello schianto è ancora da ricostruire, ma stando alle testimonianze raccolte pare che sia stato provocato da un sorpasso azzardato all'altezza del semaforo all'incrocio tra la strada statale 33 e via Achille Ratti. Sul posto sono arrivate due ambulanze, da Rho e da Garbagnate Milanese, e un'automedica. Inutile per il 34enne la corsa in codice rosso all'ospedale: il giovane è morto poco dopo il trasporto.

La dinamica dello schianto

Stando a una prima ricostruzione, pare che a provocare l'incidente sia stato proprio il 34enne, che proveniva da Milano in direzione di Legnano. All'altezza del semaforo avrebbe superato le altre auto ferme in coda, finendo per travolgere i due veicolo fermi all'incrocio nella direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo e, come testimoniano le immagini scattate dai vigili del fuoco, le auto si sono accartocciate. Gli altri due automobilisti sono rimasti miracolosamente illesi e sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso per accertamenti. Allertati i carabinieri della compagnia di Rho per i rilievi del caso e i vigili del fuoco di Milano, che hanno messo in sicurezza le auto e supportato i soccorsi alle persone coinvolte.