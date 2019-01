È stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano la ragazza di 26 anni vittima di un incidente ieri sera a Rho, nel Milanese: la giovane si trovava a bordo della sua Fiat Punto quando ne ha improvvisamente perso il controllo andandosi a schiantare contro il muro di un'abitazione di via Ghisolfa. L'auto uscita di strada ha fermato la propria corsa tra il muro e il cancello della villetta del civico 75. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato per diverso tempo per cercare di estrarre la donna dalle lamiere della propria vettura.

Non ci sarebbero altre vetture coinvolte nell'incidente

Fortunatamente le ferite riportate non si sono rivelate gravi. La 26enne ha infatti riportato tagli e contusioni vari, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Rho che hanno dato il via ai rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto accaduto: secondo una prima ipotesi però non ci sarebbero altre vetture coinvolte che avrebbero potuto causare l'incidente. Starà ora al racconto della giovane cercare di fare luce sulla dinamica.