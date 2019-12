in foto: Immagine di repertorio

Era fermo a uno stop in sella alla sua bicicletta quando un'auto lo ha travolto in pieno: trasportato in ospedale è morto poco dopo il suo arrivo. La vittima è un pensionato di 89 anni, teatro dell'incidente invece, avvenuto questa mattina, il comune di Rezzato, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale giunta poco dopo l'incidente sul posto, sembra che l'89enne stesse percorrendo via Cavour quando una Lancia Y che viaggiava lungo via Castellini, precedentemente urtata da una Jeep, ha colpito in pieno la sua bicicletta.

L'anziano è caduto in maniera violenta battendo così la testa e rimediando così gravi traumi: quando il personale medico è giunto sul posto le sue condizioni erano già piuttosto gravi. Caricato a bordo di un'ambulanza è stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia dove nonostante gli sforzi dei medici è morto poco dopo. Ora saranno le indagini a stabilire cosa sia accaduto: intanto la donna alla guida della Jeep che avrebbe causato l'incidente potrebbe essere accusata di omicidio stradale. Sembra infatti che non abbia rispettato una precedenza. Sottoposta agli esami di rito ed è risultata negativa all'alcol test.