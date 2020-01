in foto: Le scritte ritrovate sul pavimento del bar a Rezzato. Foto Fb: Mario Folli

"Tr..a neg..". Sono queste le scritte razziste rinvenute sul pavimento di un bar a Rezzato, paese in provincia di Brescia, in cui lavora una ragazza di origini marocchina. A denunciare l'episodio è stato un residente su Facebook, che ha postato le foto dell'attacco verbale. Oltre alle scritte, gli ignoti autori del grave gesto hanno disegnato con spray nero svastiche (disegnate al contrario) e croci celtiche. Gli autori del blitz razzista hanno anche cercato di sfondare le vetrate del bar danneggiandole gravemente. L'episodio, già gravissimo di per sé, assume ancora maggiore rilevanza in quanto accaduto la notte prima del Giorno della Memoria, in cui si commemora lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti. Sotto al post pubblicato su Facebook e condiviso in diversi gruppi locali gli utenti del social network hanno immediatamente condannato il gesto manifestando il proprio sdegno: "Delinquenti", "Pezzi di m…", "Feccia della società", il pensiero dei residenti.

Parla la ragazza: È un episodio a sfondo razzista e sessista

Anche la lista civica "Rezzato Democatrica", attraverso Facebook, ha espresso la sua indignazione per il terribile attacco subìto dalla ragazza: "Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla titolare condannando con nettezza questo atto vile e razzista. Siamo convinti che le Forze dell’Ordine sapranno individuare al più presto i responsabili perché questo gesto violento non resti impunito". A parlare è poi anche la diretta interessata dell'attacco razzista a "Radiondadurto": "Io abito a trenta chilometri dal bar, e quando sono arrivata ho trovato i danni. È sicuramente un episodio a sfondo razzista, anche perché oggi è il giorno della memoria e io non sono italiana. E se non è un discorso relativo al colore della pelle, allora stiamo parlando di sessismo. Ora per qualche settimana non potrò lavorare".