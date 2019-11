in foto: Immagine di repertorio

Problemi per la linea M2 della metropolitana di Milano. A partire dalle 14 di oggi, martedì 26 novembre, e per circa un paio d'ore, la metro verde ha fatto capolinea alla stazione di Famagosta, sospesa nei due tronconi che portano ad Abbiategrasso e Assago. "Abbiamo sospeso la circolazione tra Famagosta e Abbiategrasso/Assago. Il nostro pronto intervento sta riparando un tratto danneggiato della rete aerea di alimentazione. Seguono aggiornamenti", ha scritto Atm su Twitter una decina di minuti dopo le 14.

Milano, guasto alla linea verde della metropolitana: capolinea a Famagosta

Prosegue regolarmente la circolazione dei treni da Romolo verso Cologno e Gessate. "I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere il prima possibile il problema: daremo aggiornamenti anche qui su twitter in tempo reale", ha comunicato l'azienda. "Abbiamo organizzato bus sostitutivi che arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico. Se state viaggiando sui tram 3 o 15 considerate interscambi alternativi alla stazione di Abbiategrasso, attualmente non servita dalla linea M2. Per cambiare con M2, scendete in viale Tibaldi e proseguite fino a Romolo con le linee 90/91".

La circolazione riprende intorno alle 16.30

Come annunciato dall'Atm tramite il proprio profilo Twitter, verso le 16.30 la circolazione è ripresa sull'intera linea. L'azienda ha invitato i passeggeri a considerare "maggiori tempi di attesa per i treni diretti verso Abbiategrasso", e assicurato il mantenimento "in servizio" dei "bus di collegamento Famagosta – Abbiategrasso e Famagosta – Assago".