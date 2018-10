in foto: Renato Saccone

La città di Milano ha un nuovo prefetto: è Renato Saccone, nominato dal Consiglio dei ministri. Classe 1956, nativo di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, Saccone lascia lo stesso incarico ricoperto finora a Torino, dove verrà sostituito da Claudio Palomba. Lunga la carriera del neo prefetto milanese che, dopo una laurea in Giurisprudenza a Napoli nel 1980, ha frequentato il Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva amministrativa dello Stato. Ha prestato servizio nelle sedi di Firenze, Roma-Ministero, Caserta, Massa e Carrara, di nuovo Firenze, Milano, Monza e Siena. Ha curato, in particolare, emergenze per calamità naturali, eventi come il Social Forum Europeo di Firenze nel 2002 e programmi di accoglienza per profughi. "Ringrazio i prefetti per il lavoro svolto fin qui, e faccio i migliori auguri per il nuovo incarico", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nuovi prefetti sono stati nominati anche per le città di Lecce e Catania: sono rispettivamente Maria Teresa Cucinotta e Claudio Sammartino, che aveva l’incarico di commissario dello Stato per la Regione Sicilia. A Milano Saccone succede a Luciana Lamorgese.