Rave party in un ex provveditorato di Milano: i residenti chiamano la Polizia

Rave party nella notte a Milano, dove centinaia di giovani hanno dato vita ad una festa con musica a tutto volume all’interno di un capannone abbandonato ex sede del provveditorato, tra via Ripamonti e viale Toscana. L’assessore Riccardo De Corato ha commentato: “Bisogna porre un argine legislativo ai rave, per evitare il consumo di droga e alcool”.