Tre colpi nel giro di due ore ai danni di tre farmacie di Milano. Un rapinatore seriale pensava di averla fatta franca: aveva sempre agito a volto coperto e non aveva utilizzato armi per i suoi colpi, che gli avevano fruttato un bottino di circa duemila euro. Un dettaglio però l'ha tradito: il colore dei suoi occhi. Il rapinatore, poi risultato essere un uomo di 47 anni con pesanti precedenti e dieci anni di carcere sulle spalle, il pomeriggio del 9 aprile era entrato in tre farmacie in via Larga, via Pompeo Litta e via Lamarmora. Come documentato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, il 47enne fingendo di essere armato aveva minacciato le dipendenti delle farmacie – tutte donne, una circostanza probabilmente voluta dal rapinatore – e si era fatto consegnare l'incasso. Poi si era allontanato, prendendo la metropolitana gialla alla fermata Crocetta.

Sono state le descrizioni fornite dalle vittime ai carabinieri della compagnia Milano Duomo, che hanno indagato sul caso riuscendo a fermare il rapinatore, a incastrarlo: tutte hanno infatti riferito che l'uomo che le aveva rapinate aveva gli occhi azzurri e il volto scavato. Caratteristiche somatiche che i militari hanno poi confrontato con quelle del 47enne, fermato lo scorso 16 aprile mentre usciva dal boschetto della droga di Rogoredo. Il rapinatore è infatti un assuntore di droga: anche lo scorso 9 aprile, come documentato per altro dal badge del suo abbonamento ai mezzi pubblici, dopo essere salito alla fermata Crocetta era sceso a Rogoredo, dove probabilmente aveva acquistato della droga con i soldi delle rapine. Nell'abitazione del 47enne, in zona Adriano, i carabinieri hanno trovato gli abiti utilizzati nei colpi: un'ulteriore prova schiacciante della sua colpevolezza.