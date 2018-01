Era un vero e proprio incubo per i tutti i milanesi che prelevavano agli sportelli Bancomat della città. Un uomo di 58 anni, rapinatore seriale, avrebbe messo a segno ben dodici rapine in un arco temporale che va da marzo 2016 a novembre 2017 prima di essere arrestato dalla polizia. Le rapine sarebbero avvenute in diverse zone di Milano, mentre il modus operandi del 58enne, come riferito dalla questura in una nota, era sempre lo stesso: l'uomo attendeva le sue vittime, indifferentemente uomini e donne, all'esterno degli sportelli Bancomat e le rapinava del denaro contante appena prelevato. Con questa tecnica il rapinatore seriale si sarebbe intascato un bottino ingente, pari a quasi 18mila euro. A mettere fine all'incubo di molti cittadini sono stati gli agenti del commissariato di Porta Genova, che hanno arrestato il 58enne, cittadino italiano, accusandolo di 12 colpi: il 58enne è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, Maria Vicidomini.

Gli sportelli Bancomat finiti spesso nelle mire dei malviventi.

Non è la prima volta che gli sportelli Bancomat attirano le attenzioni dei malviventi, anche se le rapien a chi preleva sono meno usuali: nella maggior parte dei casi i ladri preferiscono puntare all'intero contenuto degli sportelli automatici, assaltandoli durante la notte con dell'esplosivo e provando a portarsi via tutta la "cassa". Sono diversi, in questo caso, i precedenti avvenuti soprattutto nell'hinterland di Milano lo scorso anno, da Gaggiano a Cornaredo fino a Buccinasco, quando al posto dell'esplosivo venne usata un'auto a mo' d'ariete. Spesso a entrare in azione sono bande specializzate proprio in questo tipo di furti, che richiedono un'elevata preparazione.