Tra sabato 22 e lunedì 24 settembre avrebbero assaltato due centri massaggi e un'altra attività commerciale gestita da cittadini cinesi a Cremona. I presunti autori sono due ragazzini residenti in città, entrambi minorenni. I due, un 16enne un 17enne, stando a quanto riporta il quotidiano locale "la Provincia di Cremona" sono stati arrestati dai carabinieri solo per una delle rapine, quella commessa ai danni di un negozio di vendita di telefonini, avvenuta lunedì mattina nel pieno centro della città. Ma i militari dell'Arma sospettano che siano stati sempre loro ad aver assaltato, tra la sera di sabato 22 e il pomeriggio di domenica 23 settembre, due centri massaggi, dove si sarebbero resi responsabili anche di molestie ai danni delle commesse. Un'ipotesi suffragata anche dalle accuse mosse a carico dei due: non solo rapina, ma anche violenza sessuale. I baby rapinatori sono stati incastrati dalle immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza, oltre che dalle testimonianze di alcune delle vittime e di altre persone che avrebbero assistito agli episodi. Il tribunale dei minori di Brescia, competente territorialmente, ha disposto per i due il trasferimento in una struttura restrittiva in un'altra provincia.