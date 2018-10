in foto: Immagine di repertorio

È sotto choc, ma per fortuna non ha riportato nessuna conseguenza fisica, un uomo di 49 anni vittima di una violenta rapina, questa notte, a Trezzano, nella provincia di Milano. L'uomo, intorno all'una, stava tornando a casa a bordo della sua automobile – un'Audi S3 – quando, giunto in via Cristoforo Colombo, è stato avvicinato da due malviventi a bordo di una Lancia Yspilon. I rapinatori, che probabilmente avevano messi gli occhi sull'automobile del 49enne, lo hanno costretto a fermarsi e, dopo essere scesi dal loro veicolo, hanno puntato una pistola alla testa dell'uomo, intimandogli di consegnare le chiavi.

All'uomo, sotto la minaccia della pistola, non è rimasto altro che ubbidire ai rapinatori, che si sono dati alla fuga a bordo della sua vettura. È stata la vittima stessa ad allertare i carabinieri, che sono giunti sul posto della rapina e hanno avviato le indagini, effettuando i rilievi del caso e ascoltando la testimonianza del 49enne.