in foto: Immagine di repertorio

I ladri lo hanno seguito e poi accerchiato portandogli via dopo averlo picchiato, un Roex, alcne migliaai di euro e un iPhone. È accaduto la scorsa notte a Milano in zona San Siro, in via Achille: l'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino quando la vittima, un ragazzo di 26 anni di nazionalità serba ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato il giovane ferito in compagnia di una ragazza. Alla polizia ha raccontato di essere stato aggredito da quattro uomini che lo hanno prima malmenato e poi gli hanno portato via tutto: risparmiata invece la ragazza che era con lui che non ha riportato ferite.

Una rapina la cui dinamica è ora al vaglio della polizia che sta cercando di ricostruire cosa sia accaduto: secondo quanto raccontato dalla stessa vittima sembra che il 26enne abbia raggiunto in taxi in via Achille insieme con la ragazza che era con lui al momento della rapina invitato proprio da lei. Agli agenti infatti ha detto di aver conosciuto la giovane durante la serata e di essere stato convinto da lei a seguirlo nel suo appartamento. Ed è così che appena arrivati sul posto col taxi, il 26enne è stato accerchiato, picchiato e derubato dai quattro uomini che si sono poi dati alla fuga.