Assurda rapina a Pavia: sfondano il muro della banca col trattore e non rubano nemmeno un euro

Tentano il colpaccio: sottrarre alla banca i soldi dello sportello Bancomat. E per questo usano un enorme trattore, sfondano un muro ma i maldestri ladri di Pavia non riescono a portar via nemmeno un quattrino. E così per evitare l’arresto scappano a gambe levate. Sui “soliti ignoti” ora pende una inchiesta della squadra mobile pavese.