in foto: Immagine di repertorio

Sono entrati nell'ufficio postale annunciando di essere armati, ma senza mai mostrare eventuali pistole: rapina in banca sabato mattina, 26 ottobre, a Milano. Due rapinatori, con il volto travisato dai caschi, hanno fatto irruzione nella filiale di largo Giovanni Battista Scalabrini, quartiere Lorenteggio, quando l'ufficio postale aveva aperto soltanto da pochi minuti, minacciando i dipendenti di consegnargli il contenuto delle casse. I dipendenti postali, spaventati, hanno consegnato ai due malviventi il denaro contante accumulato fino a quel momento, circa 400 euro: dopo aver arraffato il bottino, i due rapinatori si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi del caso, raccolto le testimonianze dei dipendenti e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale.

Soltanto il giorno prima, venerdì 25 ottobre, una rapina a mano armata è invece andata in scena in piazza Lima, poco distante da Porta Venezia. Un uomo armato di coltello, con un cappello in testa e un paio di occhiali da sole, è entrato nella filiale della Banca Popolare di Milano, minacciando i dipendenti con l'arma bianca: dopo essersi fatto consegnare i soldi, circa 10mila euro in contanti, il malvivente si è dato alla fuga. Anche su questa rapina indagano gli uomini della Polizia di Stato.