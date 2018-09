Violento tentativo di rapina nella notte tra martedì e mercoledì alla stazione Centrale di Milano, uno dei luoghi più sotto i riflettori per quanto riguarda la tematica sicurezza. La vittima, secondo quanto riporta la testata "Milanotoday", è un uomo di 45 anni. Era arrivato di notte alla stazione per prendere un treno e nell'attesa stava cercando un distributore automatico per comprare le sigarette. Una persona gli si è avvicinata, dicendogli che un suo amico avrebbe potuto vendergli un pacchetto. L'uomo l'ha seguito, uscendo nel piazzale davanti alla stazione, in piazza Duca D'Aosta. Il 45enne ha tirato fuori una banconota da 50 euro per acquistare le sigarette: a quel punto l'uomo è stato circondato da un numero imprecisato di persone e minacciato con un paio di forbici. Non è chiaro se i rapinatori siano riusciti a portare a termine la loro azione. Il 45enne ha subito denunciato l'accaduto alle pattuglie di militari e forze dell'ordine che presidiano giorno e notte lo scalo ferroviario. Uno dei rapinatori, un ragazzo di 20 anni originario del Gambia, è stato bloccato, mentre gli altri complici sono riusciti a fuggire.