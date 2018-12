Rapì la figlia portandola all’estero: il padre della piccola Latifa condannato a 4 anni

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la condanna a 4 anni per Yassine Bahri che nel 2015 sottrasse alla madre la figlia piccola per portarla con sé in Tunisia, suo paese d’origine. L’uomo non voleva accettare la scelta della moglie di separarsi.