Non ce l'ha fatta Alessandro Fregoni, il ragazzo di 19 anni colpito da un malore mentre giocava a calcetto con gli amici nella serata di sabato 22 giugno a Ranica, in provincia di Bergamo. Il giovane è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII nella mattinata di lunedì 24 giugno. I genitori hanno deciso acconsentire alla donazione degli organi.

Soccorso da un medico presente sul posto

Il ragazzo ha accusato un improvviso problema cardiaco e si è accasciato al suolo mentre giocava a pallone con gli amici nel parco di via della Conciliazione. I ragazzi hanno chiesto aiuto nel vicino bar dove in quel momento era presente un medico, che ha immediatamente praticato il massaggio cardiaco e ha provato a fornirgli ossigeno.

In ospedale sottoposto a cure ad alta intensità

Trasportato d'urgenza in ambulanza, il 19enne è però arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate. I medici del reparto di terapia intensiva dell'ospedale bergamasco hanno messo in pratica interventi ad alta intensità, tra cui anche la tecnica di circolazione extracorporea Ecmo. Le cure purtroppo non sono bastate a salvarlo. Fatale il tempo trascorso in assenza di ossigeno nei minuti successivi al malore. Alla base della tragedia con tutta probabilità un problema di tipo cardiaco non conosciuto.