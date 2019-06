Stava giocando a calcetto con gli amici quando improvvisamente si è accasciato al suolo colpito da un malore, per questo un 19enne è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È accaduto nella serata di ieri, sabato 22 giugno a Ranica, in provincia di Bergamo: secondo quanto raccontato dagli amici che erano lì con lui in quel momento, il ragazzo si è sentito male e si è accasciato al suolo mentre giocava a calcio nel parco di via della Conciliazione. Immediatamente si è attivata la catena dei soccorsi: gli amici sono usciti dal campetto e hanno chiesto aiuto nel vicino bar dove in quel momento era presente un medico.

Il primo a intervenire un medico che si trovava in un bar vicino al campetto di calcio

L'uomo si è precipitato sul posto e ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco al giovane in stato di incoscienza fornendogli anche l'ossigeno. Pochi minuti dopo è arrivata l'ambulanza chiamata dai gestori del bar: il personale medico ha continuato il massaggio cardiaco e ha poi utilizzato l'apparecchio automatico "Lucas". Il 19enne è stato poi caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato in nosocomio in codice rosso: il giovane secondo le prime informazioni apprese si trova ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, dove gli è stato applicato l’Ecmo, un macchinario cuore-polmoni per l’ossigenazione extracorporea.