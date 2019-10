in foto: (Foto: La provincia di Cremona)

"In questo paese i bambini giocano ancora per strada". È l'avviso che si legge sui cartelli esposti per le vie di Malagnino, piccolo centro in provincia di Cremona, a protezione dei piccoli cittadini che sono ancora liberi di scorrazzare per le vie. Gli avvisi che invitano gli automobilisti a fare attenzione e rallentare per la presenza dei bimbi che giocano a palla, vanno in bicicletta e corrono liberamente negli spazi pubblici. L'iniziativa del consigliere comunale Marco Villa è stata abbracciata dall'amministrazione comunale.

La notizia, riferita dal quotidiano La Provincia di Cremona, riporta la mente al passato, quando era normale la presenza dei bambini per le vie e il gioco negli spazi comuni all'aria aperta. Oggi invece è necessario ricordare agli automobilisti che, passando per le vie di un piccolo paese, è necessario stare attenti e rallentare, per la presenza di bambini ma non solo. Per questo l'idea di utilizzare appositi i cartelli stradali, corredati di disegni, per difendere il diritto dei più piccoli a stare all'aria aperta è un'iniziativa che ha suscitato curiosità ed piaciuta molto ai cittadini. L'idea adesso potrebbe essere replicata anche in altri comuni.

Una scelta che piace anche perché controcorrente, in un'epoca in cui i veicoli sono i padroni assoluti delle strade e delle piazze. Negli ultimi anni si sono sentiti più casi di divieti di gioco negli spazi pubblici (come avvenne a Catanzaro nel 2017) che proposte per restituire le strade anche alle attività ludiche e ricreative.