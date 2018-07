Raid a mano armata in una carrozzeria di Novate Milanese, 9 arresti

Nove persone sono state arrestate dai carabinieri per il raid avvenuto lo scorso 12 marzo all’interno di una carrozzeria di Novate Milanese, in provincia di Milano. In quella circostanza uomini in parte armati e a volto coperto aggredirono il titolare dell’attività, rapinandolo e cercando di sequestrarlo. L’episodio si inserisce in una faida per il controllo dello spaccio di coca nei quartieri milanesi di Quarto Oggiaro e Comasina.